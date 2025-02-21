Joao Mario: "Maçı 7 golle kazanabilirdik"
Beşiktaş'ta Joao Mario, Eyüpspor maçının ardından konuştu. Joao Mario, 'Maçı 7 golle kazanabilirdik' dedi.
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, deplasmanda Eyüpspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #beşiktaş #Joao Mario #Trendyol Süper Lig #eyüpspor
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