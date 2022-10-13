Joao Pedro: Önemli olan 3 puandı
Fenerbahçe'nin AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Joao Pedro, "Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz" dedi.
Fenerbahçe'de Joao Pedro, 2-1'lik AEK Larnaca galibiyeti sonrası görüşlerini aktardı.
Pedro, "Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla maç oynuyoruz, yoğun bir dönemden geçiyoruz. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz. Önemli olan 3 puandı" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, "Bu maraton içerisinde önemli maçlara çıkacağız. Şu anda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu şekilde devam etmek" diye konuştu.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’
- Mola'dan kendisini ti'ye alan Tansu Dayan'a yanıt