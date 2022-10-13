Joao Pedro: Önemli olan 3 puandı

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Joao Pedro, "Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 22:27
Joao Pedro: Önemli olan 3 puandı
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Fenerbahçe'de Joao Pedro, 2-1'lik AEK Larnaca galibiyeti sonrası görüşlerini aktardı.

Pedro, "Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla maç oynuyoruz, yoğun bir dönemden geçiyoruz. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz. Önemli olan 3 puandı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, "Bu maraton içerisinde önemli maçlara çıkacağız. Şu anda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu şekilde devam etmek" diye konuştu.


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