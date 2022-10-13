Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in milli takım jübile tarihi belli oldu!
MAYIS AYINDA BIRAKMIŞTI
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu, Mayıs ayında yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladığını belirtmişti. Yaptığı açıklamada Hamsik, "Uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımıyla, en büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası oldum. Milli takıma kaptan olarak 50'den fazla maça çıkmak benim için büyük bir onurdu" demişti.
DE MATTEIS AÇIKLADI
Jübile maçıyla ilgili gelişmeleri Napoli'nin eski takım menajeri Paolo De Matteis açıkladı. Radio CRC'ye konuşan Matteis, "Slovakya'da herkes onu çok seviyor. Dev posteri, Slovakya Futbol Federasyonu'nun binasına asıldı. 20 Kasım'da Şili ile dostluk maçı yapılacak ve milli takıma veda edecek" dedi.
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