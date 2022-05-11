Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu!

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:35

Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki, pazartesi günü hayatını kaybetmişti. Hollanda basını, 29 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeninin belli olduğunu duyurdu.

Het Parool gazetesi, Lukoki'nin ailesi tarafından dövülmesinin ardından Almere bölgesindeki bir hastanede kalbinin durması sebebiyle öldüğünü yazdı. Habere göre 29 yaşındaki futbolcunun, pazar günü başındaki ve dizindeki ağrı şikayetiyle hastaneye gittiği, ancak durumunun ilk bakışta göründüğünden daha ciddi olduğu belirtildi.

Haberde, doktorların, kötü şekilde enfekte olan Lukoki'nin bacağını kesmeye karar verdiği ifade edildi. Lukoki'nin ameliyattan sonra komaya girdiği ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kongolu Jody Lukoki'nin ölümüyle ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.