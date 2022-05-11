Trabzonsporlu yıldız Nwakaeme'nin menajeri: 'İmzaya hazırız!'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:06

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda sona gelindi.

Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, bordo-mavili yönetimin sunduğu tüm şartları kabul ettiklerini söyledi.

Türker, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamada, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, peşinatı nakit istiyordu. Kulüp ise taksitle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibarıyla oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti" dedi.

"NWAKAEME HAZIR"

Nwakaeme'nin menajeri, "Trabzonspor yönetimi istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı oyuncu, 2018 yılının ağustos ayında katıldığı bordo mavili kulüpte, 154 karşılaşmada 46 gol ve 39 asist kaydetti.