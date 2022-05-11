Galatasaray, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma ve pas antrenmanı ile devam ederken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Tedavileri tamamlanmasının ardından Marcao ve Omar Elabdellaoui çalışmalarına takımdan ayrı olarak özel program dahilinde devam etti. Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlandı.
Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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