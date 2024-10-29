Joel Embiid, havlu salladığı için teknik faul aldı!
Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid, benchte havlu salladığı için NBA tarafından teknik faulle cezalandırıldı.
Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid, benchte havlu salladığı için NBA tarafından teknik faulle cezalandırıldı.
Bu sezon henüz parkeye çıkmamış olmasına rağmen, 76ers yıldızı şimdiden bir teknik faul almayı başardı.
NBA, Indiana Pacers'a karşı oynanan bir önceki karşılaşmada guard Andrew Nembhard'ın serbest atış denemesi sırasında benchten havlu sallayan 76ers yıldızını, bir gün sonrasında teknik faul cezasına çarptırdı.
Olay, uzatma periyodunun bitimine 16,4 saniye kala ve Philadelphia 114-111 öndeyken gerçekleşmişti. Embiid'in hareketleri sonrası Nembhard ilk serbest atışı kaçırdıktan sonra, Tyrese Haliburton'ın tepkisiyle karşılaştı. Nembhard ikinci serbest atışında isabet bulmuş olsa da, Indiana sahadan 118-114 mağlup ayrıldı.
30 yaşındaki Embiid, sol dizindeki sakatlık yönetimi nedeniyle bu sezon henüz siftahını yapamadı. Geçtiğimiz sezon 76ers formasıyla sadece 39 maçta forma giyen 76ers pivotu, 34.7 sayı, 11.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları kaydetmişti.
Embiid, Philadelphia'nın Detroit Pistons'ı ağırlayacağı Çarşamba geceki karşılaşmada sezonda ilk kez oynama fırsatı bulabilir.
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