Joel Matip'den futbola veda kararı!
Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan 33 yaşındaki Joel Matip, futbolu bırakma kararı aldı.
Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve takımdan ayrılan Joel Matip'ten sürpriz bir karar geldi.
Alman basınından Ruhr Nachrichten'te yer alan habere göre, Liverpool sonrası herhangi bir takımla anlaşmayan 33 yaşındaki Matip, futbolu bırakma kararı aldı.
Kariyerine SC Weitmar 45 altyapısından başlayan Matip, daha sonra Bochum ve Schalke altyapılarına transfer oldu.
LIVERPOOL PERFORMANSI
Schalke'de A Takım'a yükselen Matip, 2016 yılında bedelsiz olarak Liverpool'a transfer oldu.
Liverpool'da 8 yıl boyunca forma giyen 33 yaşındaki Matip, İngiliz ekibinde 201 maçta 11 gol attı ve 6 asist yaptı.
Etiketler: #Joel Matip #liverpool #İngiltere Premier Lig
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