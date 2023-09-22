Johannes Thorup: 'Atmosfer baskı oluşturdu'
Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Thorup, 'Atmosfer baskı oluşturdu' dedi.
Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.
Thorup, yaptığı açıklamada maça iyi başlayamadıklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin çok iyi bir ekibe sahip olduğunu vurgulayan Thorup, "Daha iyi oynayabilirdik. İlk 35 dakika çok iyi değildik. Özellikle stadyumdaki atmosfer üzerimizde baskı oluşturdu. Fenerbahçe çok etkili ve iyi bir takım. Yaptıkları hamlelere karşı oyunu daha iyi yönlendirebilirdik. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Daha başarılı olabilirdik. Beklediğimiz gibi çok iyi bir atmosfer vardı." değerlendirmesinde bulundu.
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