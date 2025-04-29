John Obi Mikel'den Victor Osimhen için flaş transfer açıklaması! 'Chelsea'de oynamak istiyor'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:48

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:48

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için dikkat çeken transfer sözleri geldi.

Chelsea'nin eski oyuncusu John Obi Mikel, Osimhen'in İngiliz ekibinde oynamak istediğini söyledi.

Obi Mikel, "Osimhen, Chelsea'de oynamak istiyor. Umarım gelir ve Premier Lig'de oynar. Sözleşmenin ne durumda olduğunu biliyorum, geçen yaz tüm çalışmaları yaptığımız için kolayca halledilebilir." dedi.

Mikel, ayrıca, "Chelsea ile anlaşma olmazsa, Manchester United ve Arsenal devreye girebilir ama Manchester United, gelecek yıl Avrupa'da olmazsa oraya gitmez. Önümüzdeki sezon nerede oynayacağını tam olarak bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in adı bu ekipler dışında; Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Al Hilal ile de anılıyor.

Galatasaray'da bu sezon 36 maçta sahaya çıkan Osimhen, 31 gol attı ve 8 asist yaptı.