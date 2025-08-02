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John Victor kimdir? Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi John Victor kaç yaşında, nereli?

John Victor kimdir? Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi John Victor kaç yaşında, nereli?

2.08.2025 10:57:00
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Haber Merkezi
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John Victor kimdir? Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi John Victor kaç yaşında, nereli?

Galatasaray, Botafogo'dan Brezilyalı kaleci John Victor'u transfer etmeyi planlıyor. Peki, John Victor kimdir? Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi John Victor kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrası tüm gözler kaleci takviyesine çevrildi. Cimbom'un Brezilyalı kaleci John Victor'a gözünü kestirdi. Peki, John Victor kimdir? Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi John Victor kaç yaşında, nereli?

JOHN VICTOR KİMDİR?

John Victor Maciel Furtado 13 Şubat 1996 Diadema'da doğdu. 1,97 boyundaki tecrübeli kaleci Botofago'da oynadığı dönemde değerini katladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

DEVLER PEŞİNDE

John Victor için, Ada takımı West Ham, Everton ve Manchester United'in da ilgilendiği iddia edildi. 

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