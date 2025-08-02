Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrası tüm gözler kaleci takviyesine çevrildi. Cimbom'un Brezilyalı kaleci John Victor'a gözünü kestirdi. Peki, John Victor kimdir? Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi John Victor kaç yaşında, nereli?
JOHN VICTOR KİMDİR?
John Victor Maciel Furtado 13 Şubat 1996 Diadema'da doğdu. 1,97 boyundaki tecrübeli kaleci Botofago'da oynadığı dönemde değerini katladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
DEVLER PEŞİNDE
John Victor için, Ada takımı West Ham, Everton ve Manchester United'in da ilgilendiği iddia edildi.