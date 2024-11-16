Yayınlanma: 16.11.2024 - 16:01

Güncelleme: 16.11.2024 - 16:01

UFC tarihine geçecek olan Jon Jones-Stipe Miocic maçı için geri sayım başladı. UFC dünyasında büyük bir heyecan yaratan maç, her iki dövüşçünün de kendine özgü tarzlarını ve stratejilerini ringe taşıyacağı bir maç olacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman? Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı saat kaçta? Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı hangi kanalda yayınlanacak?

JON JONES-STİPE MİOCİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UFC 309'da Jon Jones ve Stipe Miocic ağır siklet kemer mücadelesi için kozlarını paylaşacak. UFC tarihine geçecek bu maç 17 Kasım Pazar sabahı saat 06.00’da S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak.

UFC 309 MAÇLARI NEREDE?

UFC 309, 17 Kasım Pazar günü New York’un ünlü Madison Square Garden’ında da oynanacak.