Jonjo Shelvey, Süper Lig'e geliyor

Çaykur Rizespor, Nottingham Forest'tan Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralamaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 18:35
Jonjo Shelvey, Süper Lig'e geliyor
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Türkiye'de transferin son günlerine girilirken Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Çaykur Rizespor, Nottingham Forest'ın kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki İngiliz orta saha Jonjo Shelvey'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Haberde; Shelvey'in kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği ve kiralık olarak Çaykur Rizespor'a katılmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan Nottingham Forest'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Forest formasıyla çıktığı 8 resmi maçta skor katkısı yapamadı.


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