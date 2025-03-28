Jordan Clarkson'dan Utah Jazz'e kötü haber!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz forması giyen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Jordan Clarkson'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı kaydedildi.

Jordan Clarkson'dan Utah Jazz'e kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:06

Utah Jazz'in skorer oyuncusu Jordan Clarkson, ayak tabanındaki plantar fasiit rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdiği ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği aktarıldı.

Clarkson bu sezon 16.2 sayı, 3.7 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Ancak sakatlıkları nedeniyle sadece 37 maçta forma giyerek kariyerinde en az süre aldığı sezonlardan birini yaşadı.

YILIN ALTINCI ADAMI ÖDÜLÜ SAHİBİ

32 yaşındaki oyuncu, 2023'te Utah Jazz ile 2 yıl, 28.3 milyon dolarlık bir sözleşme uzatmıştı. Clarkson, 2021 yılında NBA Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı.

Utah Jazz, 16-58'lik derecesiyle NBA'in en kötü galibiyet yüzdesine sahip takımı konumunda bulunuyor.


Etiketler: #Jordan Clarkson #utah jazz #nba

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