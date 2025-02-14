Jordy Clasie: "5. golü atmalıydık"

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:11

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:11

AZ Alkmaar forması giyen Jordy Clasie, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Claise, "Takım olarak böyle takımları yenmek için yeterli kaliteye sahibiz ve bugün bunu gördünüz. Devre arasından önce kendimizde olmadığımız küçük bir dönem yaşadık. Ama genel olarak baskın ve kontrollüydük. Sonunda hak ederek kazandık. Bir maçta bazı şeyleri hissetmeniz gerekir. Eğer 70. dakikada 4-1 öndeyseniz, bir kişi fazla olduğunuzda beşinci golü atmanız gerekir. Son çeyrek saatte iyi oynamadık. Tek eleştiri bu." dedi.

33 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "İlk 10, 15 dakika çok iyiydik ve birçok fırsat da yakaladık. Sonra aslında durumu 2-0 yapmalıydık. Ancak ikili mücadelelerde ve takım olma konusunda güçlüydük." diye devam etti.

Claise, son olarak, "İstanbul'da rahat olamayız, herkes bunun farkında. Bu iki maçlı bir düello. Bunu önceden konuştuk; ne olursa olsun, iyi bir sonuç aldığınızdan ve gelecek hafta bir şansınız olduğundan emin olun. Şu anda iyi bir başlangıç pozisyonumuz var ama henüz orada değiliz ve bunun da farkındayız. Bir süreliğine mutlu olabiliriz ama çok da mutlu olamayız." sözlerini sarf etti.