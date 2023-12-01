Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu yıktı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 23:25

Güncelleme: 01.12.2023 - 23:25

Suudi Arabistan Pro Lig 15. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal sahasında ağırladığı Al-Nassr'ı 3-0 mağlup etti.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 90. ve 90+2. dakikalarda Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Al-Hilal'de Ali Al-Bulayhi 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Al-Hilal bu galibiyetle birlikte puanını 41'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Al-Nassr ise 34 puanla ikinci sırada kendisine yer buldu.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Al-Taee'ye konuk olurken, Al-Nassr sahasında Riyadh'ı konuk edecek.