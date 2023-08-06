Jorge Jesus, Karim Benzema'yı eledi

Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek final maçında Karim Benzemalı Al-Ittihad'ı 3-1 mağlup eden Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:51
Jorge Jesus, Karim Benzema'yı eledi
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Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Karim Benzema'nın forma giydiği Al Ittihad ile Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşı karşıya geldi.

Kral Fahd Sport City'de oynanan maçı Al Hilal 3-1 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 45+3'de penaltıdan Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti. Al Ittihad'ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho kaydetti.

Karşılaşmada Al Ittihad'ın yıldızı Karim Benzema 79'dai Al Hilal'de ise 75'te Al Muaiouf birer penaltı kaçırdı.


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