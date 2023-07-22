Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Kylian Mbappe'ye talip!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:51

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:52

PSG'nin Japonya kampına alınmayan Fransız yıldız Kylian Mbappe ile çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fransız basınından RMC'nin haberine göre; Mbappe'nin PSG tarafından satışa çıkarılmasının ardından yıldız oyuncuyla en çok adı geçen kulüp olan Real Madrid'in yanı sıra Chelsea de talip oldu.

600 MİLYON EURO'LUK DEV PAKET

Haberde, Suudi Arabistan Devleti'nin, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de forma giymesini istediği Mbappe için de büyük bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Hükümet, Mbappe'ye yıllık 200 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme ve PSG'ye de 200 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

TEK BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Kulübün kendisiyle yollarını ayırmak istemesine rağmen 24 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha PSG'de kalıp gelecek sezon bonservissiz şekilde takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Yine Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre ise Kylian Mbappe eğer bu yaz takımdan ayrılırsa Real Madrid'den başka bir takımda forma giymeyi aklının ucundan bile geçirmiyor.