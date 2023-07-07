Jorge Jesus, Mauro Icardi için düğmeye bastı!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:18

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:18

Al Hilal'in başına geçen Teknik Direktör Jorge Jesus, santrfor bölgesine transfer yapılması raporunu verdi. Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Suudi ekibi, Mauro Icardi'yi radarına aldı.

Winwinallsports'un haberine göre; Al Hilal kulübü Jorge Jesus'un isteği üzerine Icardi için girişimlere başladı. Icardi'nin temsileriyle görüşme gerçekleştiren Suudi ekibinin Arjantinli golcüye, önümüzdeki sezon yarışılacak bütün kulvarlarda şampiyonluk kazanılması güvencesi verdiği iddia edildi.

Haberde; Icardi'nin Avrupa liglerinin birinde forma giymek istediği belirtilirken, bu nedenden dolayı yıldız golcünün Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmesi zor olduğu belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, Icardi'nin bonservisini alabilmek için yoğun çalışmalara devam ediyor.

Arjantinli golcü Galatasaray formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 23 gol, 8 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluktaki en büyük mimarlarından olmuştu.