Jorge Jesus, Nicolo Zaniolo'ya talip oldu

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in hocası Jorge Jesus, Galatasaray yıldızı Nicolo Zaniolo'ya talip oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:14
Jorge Jesus, Nicolo Zaniolo'ya talip oldu
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Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldıza talip oldu.

NTV Spor'un İtalyan basınından Calciomercato'ya dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus'un Nicolo Zaniolo'ya talip olduğu öne sürüldü.

Ancak İtalyan yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. 

Haberde, Zaniolo'nun Serie A temsilcisi Juventus'ta forma giymek istediği de söylenirken sözleşmesinde bulunan 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi hatırlatarak kariyerine Türkiye'de devam etme olasılığının fazla olduğu ifade edildi.


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