Jorge Jesus onay verdi, Fenerbahçe Willian'ı gündemine aldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:12

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrıldıktan sonra kariyerini Corinthians'da sürdüren Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Willian için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in Lance'den derlediği habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 34 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine onay verdi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Premier Lig ekibi Fulham da tecrübeli oyuncunun talipleri arasında yer alıyor.

Corinthians'ın takımda tutmak istediği yıldız Brezilyalı oyuncu, daha önce Libertadores Kupası'nda Always Ready takımına karşı 2-0 kaybettikleri maçtan sonra aldığı tehditlerden dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

34 yaşındaki Willian 2021/2022 sezonunda çıktığı 14 lig maçında, takımına 2 asistlik katkı sağladı.

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