Jorge Jesus onay verdi, Fenerbahçe Willian'ı gündemine aldı

Brezilya basını ülkesinin Corinthians takımında oynayan 34 yaşındaki Willian'ın Fenerbahçe'ye transferi için teknik direktör Jorge Jesus'un onay verdiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:12
Jorge Jesus onay verdi, Fenerbahçe Willian'ı gündemine aldı
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrıldıktan sonra kariyerini Corinthians'da sürdüren Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Willian için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Milliyet'in Lance'den derlediği habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 34 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine onay verdi. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Premier Lig ekibi Fulham da tecrübeli oyuncunun talipleri arasında yer alıyor. 

Corinthians'ın takımda tutmak istediği yıldız Brezilyalı oyuncu, daha önce Libertadores Kupası'nda Always Ready takımına karşı 2-0 kaybettikleri maçtan sonra aldığı tehditlerden dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 

34 yaşındaki Willian 2021/2022 sezonunda çıktığı 14 lig maçında, takımına 2 asistlik katkı sağladı. 

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