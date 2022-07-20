Jorge Jesus: 'Turu geçmek için yeterli kapasiteye sahibiz'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:49

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere biten maç sonrası konuştu.

İşte Portekizli teknik adamın sözleri...

Defansif anlamda çok iyi organize olduk. Rakibimin 1 tane bile ciddi pozisyonu yoktu. Biz 2-3 pozisyon yakaladık ama atamadık. Bugün tek eksik ofanstaki kaliteydi.

"RÖVANŞTA ATMOSFER ÖNEMLİ"

Taraftarlarımızın ikinci maçta vereceği destek çok önemli olacak. Kuracakları atmosfer, rakip üzerinde psikolojik baskı oluşturacak.Buradan beraberlikle ayrılıyoruz diye tur bitmedi. Bu iki aşamalı bir tur. İlk maç bitti, ikinci maçta turu geçmek istiyoruz.

TRANSFER SÖZLERİ

Şu anda transferi düşünmeye gerek yok. 27'sinde bu rakibe karşı ikinci bir maç var. Şu an elimizdeki mevcut oyuncular, turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. İkinci maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok.

Maç tam da beklediğimiz gibi geçti. Tamamen dengeli bir maçtı. Tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Onlar Fenerbahçe'nin hata yapmasını beklediler. 95 dakika boyunca daha iyi olan takım bizdik. Dinamo'nun 1 tane bile kaleyi bulan şutu yoktu. Bizim tehlikeli 5-6 şutumuz vardı. İkinci maçta turu geçmek için yeterli kapasiteye sahibiz.