Jorge Jesus: 'VAR o penaltıyı nasıl vermez?'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 07:37

Güncelleme: 04.05.2023 - 07:37

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Jesus, "İki maçlı bir eleme olacaktı. Bugün önemli olan kazanmak ya da kaybetmemekti. Takımım defansif anlamda iyiydi. Gol yemedik bugün. 8 maçtır üst üste gol yiyorduk. Bu pozitif bir gösterge. Saha içine bakınca daha iyi olan taraf bizdik." dedi.

"VAR BİLEREK PENALTIMIZI VERMEDİ!"

Joshua King'in yerde kaldığını pozisyonun penaltı olması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "VAR nasıl bizim penaltımızı vermez. Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez. Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi." ifadelerini kullandı.

"LİGDE HALA ŞANSIMIZ VAR"

Son olarak Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışına değinen Jesus, "Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şu an bu ihtimal var." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Jesus, "Anlayamıyorum! VAR penaltımızı nasıl vermedi. Çok net bir penaltıydı. Ben bunu anlayamıyorum, VAR niye vermiyor? Hakem hakkında konuşmak istemiyorum ama susmak da imkansız. Hakem, ekrandan izliyor bunu. Ben ekrandan bakıp görüyorum. Vermedi VAR hakemi penaltımızı, çünkü vermek istemedi." ifadelerini kullandı.

Enner Valencia'nın sağlık durumu hakkında da konuşan Jesus "Enner Valencia, bir sonraki maçta oynayabilecek durumda olacak." sözlerini sarf etti.