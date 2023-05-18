Jorge Jesus'tan ilginç çıkış! 'Fenerbahçe en son ne zaman başardı?'

Yayınlanma: 18.05.2023 - 23:56

Güncelleme: 18.05.2023 - 23:56

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspro'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları...

'Galip gelmek önemliydi çünkü kuvvetli, bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi, son şampiyon bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. Özellikle 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz. Hedefimiz galip gelmekti, kaliteli oynayarak başardık.

Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. Bu maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için bu sezonun en önemli maçlardan bir tanesi olacak.

Giresun'da istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi üzdü. Moralimizi düşük tutmadık, inanmaya devam ettik. Bugünkü gibi oynadığımız müddetçe toparlanabileceğimizi biliyorduk. Psikolojik olarak güçlü olmak zorundasınız. Hafta boyunca özgüvenli bir şekilde çalışmayı sürdürdük.

"EN SON NE ZAMAN BAŞARDI?"

Matematiksel anlamda imkanımız olduğu sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Benim için önemli olan hala 2 yarışın içinde olmak. Henüz bir şey kazanmadık ama kazanabiliriz, inanmaya devam ediyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz.'

Fenerbahçe, son olarak 2017/18 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamladı. O sezon Galatasaray, son hafta deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe, finalde Akhisar Beeldiyespor'a 3-2 yenilmişti.