Jorge Jesus'tan kritik galibiyet!
Suudi Arabistan Pro Lig 24. haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Al Fayha'yı 2-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24'üncü haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Al Fayha karşı karşıya geldi.
King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Al Hilal'in gollerini 18'inci dakikada Mohammed Kanoo ile 89'uncu dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Al Hilal puanını 54'e yükseltti ve lider Al Ittihad ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Al Fayha ise 22 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Al Hilal, Al Taawon'a konuk olacak. Al Fayha ise deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşacak.
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