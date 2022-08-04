Jorge Jesus'tan transfer açıklaması! 'Bir forvet transferi daha yapabiliriz'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 22:56

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Jorge Jesus'un açıklamaları...

"Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımız gösterdiği destekle bu galibiyeti hak ettiler. Dinamo Kiev maçında da aynı şekildeydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

Yüzde yüz olarak hazırız diyemeyiz. Sezon başındayız henüz. Hem Dinamo Kiev maçlarında hem de bugün takım iyi göstergeler sundu."

HEDEF LİG ŞAMPİYONLUĞU

"Pazartesi lig başlıyor. Lig asıl hedefimiz bizim. Ligde Feneerbahçe her zaman favoridir. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz ama bu turnuvalarda favori değiliz. Türkiye Ligi'nde favoriyiz, önceliğimiz Türkiye Ligi. Hedefimiz lig şampiyonluğu!

Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var. 2 yıl Flamengo'da birlikte çalıştık. Ne istediklerimi biliyorlar. Lincoln çok iyiydi, bugün maçın adamıydı. Emre Mor 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama oynadığı zaman özel yetenekleri olan, maçı koparacak oyuncu.

İyi sonuç almamız, iyi bir maç çıkarmamız bizim için çok önemliydi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Dinamo Kiev maçında harikaydılar. Bu galibiyeti onlara vermek, güvenlerini kazanmak önemliydi. Daha fazla gol atabilirdik. Portekizli hakem, attığımız bir golü niye iptal etti anlamadım. O pozisyonu birkaç kez izledim ama iptali anlamadım.

Bu tip maçlar, lig öncesi ritmimiz açısından çok önemli. Pazartesi bizim için lig başlıyor. Bizim büyük hedeflerimizden biri Türkiye Ligi."

BU SEZON ZOR OLACAK

"Rakiplerimizin yapmış olduğu transferleri görüyorum, tanıyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bizim büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, zor sezon olacak. Rakiplerimiz güçlü, biz de güçlüyüz."

FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ

"Kadromuz tamamlanmış diyemem. Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ancak, elimizdeki kadrodan da memnunuz. Her pozisyon için birden fazla oyuncumuz var. 3 günde 1 maç yaptığımız zaman kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi günkü lig maçında değişiklikler yapıp sahaya taze kanlar sürebiliriz.

Evet, kırmızı karttan sonra geride artık 3 oyuncu bulundurmamıze gerek kalmadı. Arao'yu biraz daha ileri çektik. Top bizdeyken üçlü oynuyoruz. Savunmadayken 3'lü oynamıyoruz. İkisi farklı şeyler. Kırmızı karttan sonra geride 2 kişi yeterli diye düşündük. Defansta, top rakipteyken ise dizilim tamamen farklı oluyor.

Gustavo Henrique'nin 2 avantajı var. Henüz geleli 1 hafta oldu. Fakat, birinci avantajı Flamengo'da benimle 2 yıl çalıştı. Fikirlerimi iyi biliyor, ben de özelliklerini iyi biliyorum. İkinci avantajı, Brezilya'dan geliyor olması. Orada lig uzun süre önce başladı, 16-17 maç oynadılar. Dolayısıyla maç ritmini kazandı. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. 2-3 hafta kadar kampa geç geldi. 3-4 haftadır bizimle. Yeterli süre değil. İsmail ve Arao'nun aksine maç ritmi henüz tam değil. Crespo da sakatlığı nedeniyle maç kondisyonunu iyi seviyelere çekemedi. Emre iyi oyuncu. Farklı oyuncu. 90 dakika oynayacak durumda değil. Oynadığı sürede gösterdiği oyundan memnunum.