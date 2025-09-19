Jorgen Strand Larsen, Wolverhampton ile sözleşme uzattı

Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Wolverhampton, önemli bir sözleşme uzattı.

Takımın yıldız isimlerinden Norveçli forvet Jorgen Strand Larsen, Wolves ile uzun süreli sözleşme uzattı.

Larsen, imzaların ardından görüşlerini ifade etti:

"Wolves'ta inanılmaz derecede mutluydum. Yeni bir sözleşme imzalamak, bağlılığımın burada olduğunu gösteriyor. Burada mutluyum, tüm arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı seviyorum, taraftarlar harika, ve geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz.

"Yeni bir sözleşme imzaladım, Wolves'ta daha fazla yıl geçireceğim, bu benim için mükemmel – kulüp mutlu, ben de mutluyum, şimdi sahaya geri dönmeye hazırım. Benim için en önemli şey sahaya geri dönmek ve kötü başladığımız sezonda yeniden kazanmaya başlamamız.

"Herkes sahada olduğumda, gol attığımda ne kadar mutlu olduğumu biliyor. Oyuncular olarak güçlü bir takım ve iyi bir atmosfer inşa etmemiz gerekiyor ki her maç Molineux'da tüm şehir ve taraftarlar yanımızda olsun."

Larsen'in ardından teknik direktör Vitor Pereira da oyuncusu ile ilgili konuştu. Tecrübeli antrenör, "O, gerçek bir karaktere sahip birisi, iyi bir ruha sahip. Bu bizim için, taraftarlarımız için, kulüpteki herkes için çok iyi bir haber. Eğer bir üst seviyeye çıkmak istiyorsak, Larsen gibi oyunculara ihtiyacımız var, çünkü mesele sadece onun taktiksel ve teknik becerisi değil, ruhu ve kişiliği de önemli. O bizim için çok önemli ve bu gerçekten çok, çok iyi bir haber." şeklinde duygularını ifade etti.

Vitor Pereira sözlerini, "Jorgen güçlü bir karaktere sahip. Burada olmayı seviyor, takım arkadaşlarını seviyor, kulübü seviyor. Hırslı biri ve bu çok iyi bir özellik, daha fazlasını istiyor. Daha çok gol atmak istiyor." diyerek noktaladı.