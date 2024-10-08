Jose Maria Gimenez'den Luis Suarez'e tepki!
Urugaylı futbolcu Jose Maria Gimenez, Luis Suarez'in Marcelo Bielsa ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Urugaylı futbolcu Jose Maria Gimenez, Luis Suarez'in Marcelo Bielsa ile ilgili yaptığı eleştirilere cevap verdi.
Jose Maria Gimenez yaptığı açıklamada, "Luis Suarez'in bu açıklamaları yapacağından haberimiz yoktu. Açıklamanın ortak bir karar ile alındığı konusunu onunla konuşacağız." dedi.
Deneyimli teknik adama sürekli destek verdiklerini belirten Gimenez, "Rahat olmadığımız bazı konular vardı ama biz her zaman Bielsa'nın yanındaydık ve ona yüzde 100 destek verdik. Oynadığımız tüm maçlarda da bunu gösterdik." şeklinde konuştu.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Birçok kişi bunun kaos olduğunu düşünebilir, bunu çözebilmek için fırsatlar aramalıyız. En iyi şey uyum içinde olmak." ifadelerini kullandı.
LUIS SUAREZ NE DEMİŞTİ?
Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Bielsa ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Marcelo Bielsa'nın oyunculara muamelesi hiç iyi değil. Birçok oyuncu, Bielsa'dan 'iyi günler' veya 'merhaba' sözlerini duymak için onunla görüşme gerçekleştirdi."
"Bielsa ile konuşmaya gittim ve karşısına oturdum. 5-6 dakika boyunca yüzüne bakarak oyuncuların rahatsızlığını ve sıkıntılarını anlattım. Bana sadece 'çok teşekkür ederim Luis' dedi. 5-6 dakika boyunca bana hiçbir cevap vermedi."
"Copa America sırasında takımın konsantrasyonu bozulmasın diye konuşmadım. Uruguay antrenman tesislerinde personelin içeri girmesi, bizi selamlaması veya bizimle yemek yemesine izin verilmiyordu. Hatta içeri girmek için hangi kapıya kullandıklarına bile dikkat etmeleri gerekiyordu. Bu kalbimi çok incitti."
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