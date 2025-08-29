Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Mourinho son olarak Benfica karşılaşması öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Peki, Jose Mourinho ayrıldı mı, istifa mı etti? Jose Mourinho Fenerbahçe'de kaç puan topladı?

JOSE MOURINHO İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “ Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI NASIL?

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonundan itibaren görev alan tecrübeli teknik direktör çıktığı 56 karşılaşmada 35 galibiyet alırken 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Portekizli, geçtiğimiz sezon 2.09 puan ortalaması yakaladı. Jose Mourinho bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.