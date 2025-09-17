Jose Mourinho, Benfica için Lizbon'da!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Jose Mourinho, Benfica ile görüşmek için Lizbona'a geldi.

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Lizbon'da basın mensuplarının büyük ilgisini gördü.

Benfica soruları üzerine açıklama yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın dün gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğünü ve el sıkıştığını duyurdu.

Jose Mourinho ile Benfica arasında gerçekleşecek son görüşmelerin ardından resmi açıklama yapılacak.