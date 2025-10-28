Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda Tondela ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından Benfica'ya dönüşünün beklenmedik olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, kulüpte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

"Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum. Seçimimde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim."

Kış transfer dönemine dair konuşan deneyimli teknik adam, "Takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseye oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum. Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim ocakta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur." ifadelerini kullandı.

Kulüp içindeki seçim süreci hakkında da konuşan Mourinho, "Ne Başkan Rui Costa ne de sportif direktör Mario Branco benimle seçim süreci hakkında konuştu. Sadece sözleşmemde etik bir madde vardı; yeni yönetim isterse değişiklik yapabilirdi. Onun dışında bana sadece Benfica'yı anlattılar." dedi.