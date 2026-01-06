Jose Mourinho'dan Ruben Amorim açıklaması: 'Onu tanıdığım kadarıyla...'

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, basın toplantısında Manchester United'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Mourinho, "Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. Onun yaşadığı durumu anlıyor musunuz? Bu ayrılık, Portekiz'deki teknik direktörler için bir baskı mı?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum."

"Her teknik direktör, kendi adına cevap verecektir. Manchester United'daki kariyerimi iyi biliyorum ve ayrılmamın nedenini de iyi biliyorum. Her zaman yaptığım veya yapmaya çalıştığım gibi, bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır... Sonra yorum yapmam, dışarıdan olanları fazla analiz etmem. Hikaye orada kaldı, rakamlar orada ve kazandığım üç madalya evimde."

"ONU TANIDIĞIM KADARIYLA..."

"Ruben'e ne olduğu, sadece onun analiz edeceği bir şey. Onu tanıdığım kadarıyla, bunu yapacağına inanıyorum. Bunu sizinle paylaşıp durum hakkındaki görüşünü açıklayacak mı, bunu bilmiyorum."

RUBEN AMORIM İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Manchester United, alınan istikrarsız sonuçların ardından geçen sezon göreve getirdiği Ruben Amorim ile pazartesi günü yollarını ayırmıştı.