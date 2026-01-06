Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'dan Ruben Amorim açıklaması: 'Onu tanıdığım kadarıyla...'

Jose Mourinho'dan Ruben Amorim açıklaması: 'Onu tanıdığım kadarıyla...'

6.01.2026 19:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho'dan Ruben Amorim açıklaması: 'Onu tanıdığım kadarıyla...'

Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile yollarını ayıran Ruben Amorim hakkında konuştu.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, basın toplantısında Manchester United'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Image

Mourinho, "Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. Onun yaşadığı durumu anlıyor musunuz? Bu ayrılık, Portekiz'deki teknik direktörler için bir baskı mı?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum."

"Her teknik direktör, kendi adına cevap verecektir. Manchester United'daki kariyerimi iyi biliyorum ve ayrılmamın nedenini de iyi biliyorum. Her zaman yaptığım veya yapmaya çalıştığım gibi, bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır... Sonra yorum yapmam, dışarıdan olanları fazla analiz etmem. Hikaye orada kaldı, rakamlar orada ve kazandığım üç madalya evimde."

"ONU TANIDIĞIM KADARIYLA..."

"Ruben'e ne olduğu, sadece onun analiz edeceği bir şey. Onu tanıdığım kadarıyla, bunu yapacağına inanıyorum. Bunu sizinle paylaşıp durum hakkındaki görüşünü açıklayacak mı, bunu bilmiyorum."

RUBEN AMORIM İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Manchester United, alınan istikrarsız sonuçların ardından geçen sezon göreve getirdiği Ruben Amorim ile pazartesi günü yollarını ayırmıştı.

İlgili Konular: #manchester united #jose mourinho #Ruben Amorim

İlgili Haberler

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için açıklama: 'Fenerbahçe bedavaya aldı'
Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için açıklama: 'Fenerbahçe bedavaya aldı' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anthony Musaba transferi için, "Fenerbahçe de bunu biliyor. Bedavaya aldı Fenerbahçe. Türkiye Ligi’ni bilen, kendini ispat etmiş bir oyuncu" dedi.
Trabzonspor ile görüşmüşlerdi... Karşıyaka, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'yi bekliyor!
Trabzonspor ile görüşmüşlerdi... Karşıyaka, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'yi bekliyor! Trabzonspor yönetimiyle Adem Yeşilyurt'un transfer için masaya oturan Karşıyaka, genç yıldız adayı için haftaya Fenerbahçe'yle görüşecek.