Jose Mourinho: 'Roma benim gerçek ailem'
Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon kazanılan UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon finalde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kazandıkları UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Kendisi için unutulmaz bir kupa olduğunu söyleyen Mourinho, "Gerçekten unutulmaz bir andı. Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda Milano'ya dönmemiştim çünkü Real Madrid'e gitmek istiyordum. Eğer şehre dönseydim ayrılamayacağımı biliyordum. Ancak Roma ile Konferans Ligi'ni kazandığımızda çok farklı hissettim. Roma'da kalıp, bu kulüpte devam etmek istedim." dedi.
"BENİM GERÇEK AİLEM"
Konferans Ligi'ni kendisi için kazanmadığını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Kupayı kazandığımızda, bu başarıyı kendim için değil Roma halkı için kazandığımın farkına vardım. Taraftarlar, kulüp için her şeydir ve kupayı kazandığımızda da gerçek bir aileye sahip olmanın ne anlama geldiğini bize hissettirdiler." ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho daha önce 2004 yılında Porto'yla, 2010 yılında ise Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.
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