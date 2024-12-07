Jose Mourinho'dan dev derbi öncesi flaş açıklama! "Beşiktaş şampiyon olamaz ama..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho'dan dev derbi öncesi flaş açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 18:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mourinho yaptığı açıklamada, "İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz." diye konuştu.


Etiketler: #Derbi #fenerbahçe #jose mourinho #beşiktaş
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