Jose Mourinho'dan dev derbi öncesi flaş açıklama! "Beşiktaş şampiyon olamaz ama..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Mourinho yaptığı açıklamada, "İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Etiketler: #Derbi #fenerbahçe #jose mourinho #beşiktaş
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...