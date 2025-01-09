Jose Mourinho'dan Kasımpaşalı futbolculara övgü: 'Saat gibi işlediler'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe" dedi.
"MODERN FUTBOL ARTIK BÖYLE"
Portekizli teknik adam, "Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli" diye konuştu.
"SAAT GİBİ İŞLEDİLER"
Kasımpaşa takımıyla ilgili de konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler."
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko'dan üst üste 2. galibiyet
- Real Madrid, 3 golle finale uçtu!
- Fenerbahçe yönetiminde Talisca toplantısı
- PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne ceza
- Mourinho'dan Kasımpaşalı futbolculara övgü
- Galatasaray'dan PFDK cezasına tepki
- Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında zorlanmadı!
- İkinci sonuçlar geldi: İşte Alperen'in sıralaması
- TFF'den Stoilov'a fair play ödülü
- Galatasaray'da Sara gelişmesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
- Şirin'in davasında karar açıklandı
- Sokak ortasında kanlı infaz