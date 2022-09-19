Jose Mourinho'dan sert tepki! 'Palyaço olun'
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Atalanta ile oynadıkları maçta bir penaltılarının verilmediğini söyledi ve ilginç ifadeler kullandı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Atalanta ile oynadıkları maçta çok net bir penaltılarının verilmediğini söyledi.
Karşılaşmada Nicolo Zaniolo ile Caleb Okoli arasında yaşanan pozisyonun penaltı olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, bu pozisyonu hakeme de sorduğunu söyledi ve, "Hakeme Zaniolo'nun pozisyonunda neden penaltı vermediğini sordum. Zaniolo'nun düşmediğini söyledi. Bu nedenle artık oyunculara tavsiyemi değiştirmeliyim. Onlara, 'Ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışmayın, topla oynamayın. Yüzüyormuş gibi dalış yapanların yaptığı gibi palyaço olun' demeliyim. Belki bu şekilde penaltı çalınıyor" ifadelerini kullandı.
Roma, Atalanta'ya sahasında Giorgio Scalvini'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 kaybederken, Mourinho, 57. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
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