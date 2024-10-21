Jose Mourinho'dan sert tepki: 'Sürekli ağlıyorsunuz'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:10

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:10

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho 90 dakikayı değerlendirdi.

Jose Mourinho maça ilişkin, "Maçlardan önce rakibimizi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde uzun bir süremiz vardı. Ancak çarşamba günü tam kadroyla çalışabildik. Saha içerisinde hatalar oldu. Bunu kendi içimizde konuşup üzerinde çalışmamız gerekiyor. İlk yemiş olduğumuz gol konuştuğumuz bir goldü. Defansif organizasyonlarımıza çalıştık. İkinci yediğimiz golde bazı takımlar için faul denebilir. Devasa bir faul diyemem ama arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor ama bizim için olmadı. 2-1'den sonra maçı bitirebileceğimiz 2 pozisyon vardı. Golleri atmış olsaydık maçı bitirebilirdik. Jayden sakatlanınca istemediğimiz değişikliker yaptık. Beraberlik bugün bizim için kötü bir sonuç" dedi.

"ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUANLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

Mourinho ayrıca, "Çok şey söyleyebilrim ama söylmeyeceğim. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl kaybettiğimizin önemi yok. Sizler olan şeylerin üstesinden gelmeyi unutmak konusunda alışkınsınız. Türkiye’de ligin durumundan memnunsunuz. Bizlerin kendimize odaklanması gerekiyor. Şimiden 7 puan kaybettik. Yolumuza devam etmemiz ve alabildiğimiz kadar puanlar almamız gerekiyor. Şampiyonluk rakibimize puan kaybettik. Bakalım diğer stadyumlarda böyle bir gole faul mü verilecek yoksa gol mü" ifadelerini kullandı.

Mourinho, rakiplerle aralarındaki farkın 2 puan daha açıldığını belirterek, "Direkt rakiplerimize mesafemiz 2 puan arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Şunu söyleyebilirim ki Bodrumspor maçında 3 puan almak için savaşacağız. Galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdiye etkisini değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için" yorumunu yaptı.

"SÜREKLİ BUNUN İÇİN AĞLIYORSUNUZ"

Mourinho, kendisine sürekli oynamayan oyuncular üzerinden soru sorulduğunu dile getirdi.

Oyuncularını kameralar önünde analiz etmek istemediğini dile getiren Mourinho, "Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular, 'Kostic'i sol bekte bekliyor' taraftarlar diye. Bu sefer Jayden oynadı. Levent niye oynamadı? diye soruluyor. Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz, 'Neden İrfan oynamıyor' diye... Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz. Şunu tavsiye edebilirim size. Bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için" diye konuştu.