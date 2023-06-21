Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası!
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sevilla ile oynadıkları UEFA Kupası Finali'ndeki sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 4 maç men cezası aldı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kötü haber geldi.
UEFA, Jose Mourinho'ya Avrupa Ligi finalinde hakeme yönelik küfürlü sözleri nedeniyle 4 maç ceza verdi.
Tecrübeli teknik adam 4 maçta UEFA müsabakalarında görev alamayacak.
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