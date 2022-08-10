Jose Sosa, futbola başladığı kulübe geri döndü
Arjantin ekiplerinden Estudiantes, Jose Sosa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa'nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da Bayern, Napoli, Metalist, Atletico Madrid ve Milan formaları da giymişti.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- Erdoğan talimat verdi
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti