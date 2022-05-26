Josef de Souza'nın cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 21:58
Josef de Souza'nın cezası onandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza'nın itirazının reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 32 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.


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