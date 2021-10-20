Josef: “Şampiyonlar Ligi’nde maçlar detaylarda belli oluyor”
Beşiktaşlı Josef, “Kornerden yediğimiz 3 gol belirleyici detay oldu” dedi.
Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Sporting Lizbon maçının ardından konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde maçların detaylarda belli olduğunu söyleyen Josef, “Kornerden yediğimiz 3 gol belirleyici detay oldu” diye konuştu.
Sporting Lizbon’a sahasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Şampiyonlar Ligi’nin farklı bir alan olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Josef, “Şampiyonlar Ligi oldukça farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. Kornerden ilk yarıda 3 gol yemek oldukça önemli bir detay. Detayları çıkarınca durum farklı oluyor. Bu detay da mağlubiyete neden oldu” dedi.
Beşiktaş’ın daima atak oynayan bir takım olduğunu söyleyen Josef, “Beşiktaş daima atak oynaması gereken bir takım. Geride kalmak benim için sorun teşkil etmiyor. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz ama taraftarların takıma inanmasını istiyoruz. Geçen sene de zor bir dönemden geçmiştik ama sonrasında şampiyon olduk. Taraftarlar tekrar takıma inansınlar” açıklamasında bulundu.
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