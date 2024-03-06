Jude Bellingham'ın cezası belli oldu

Valencia maçının ardından kırmızı kart gören Jude Bellingham, iki maç ceza aldı. Real Madrid, İngiliz futbolcunun cezasına itiraz edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:09
Jude Bellingham'ın cezası belli oldu
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Real Madrid'in, Valencia ile oynadığı maçın ardından kırmızı kart gören Jude Bellingham'ın cezası belli oldu.

İspanya Disiplin Komitesi, Bellingham'a iki meç men cezası verdi. Valencia - Real Madrid maçını yöneten hakem Gil Manzano'nun, Bellingham için, "Maç bittikten sonra agresif bir şekilde bana doğru koştu ve birkaç kez gol bu diyerek küfür etti" şeklinde rapor tuttuğu belirtildi.

Real Madrid, İngiliz futbolcunun 2 maçlık cezası için itirazda bulunacak. Real Madrid'in Bellingham için yapacağı itiraz kabul edilmezse, 20 yaşındaki futbolcu Celta Vigo ve Osasuna maçlarını kaçıracak.

NELER YAŞANMIŞTI?

İspanya La Liga'da oynanan Valencia ile Real Madrid arasında oynanan maçın son bölümü büyük gündem yaratmıştı.

İşte maçın son anlarında yaşananlar;

Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham kırmızı kart gördü.


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