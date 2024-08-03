Judo Karışık Takımımız, Paris 2024'ü madalyasız tamamladı
Tuğçe Beder, Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Mihael Zgank, Kayra Özdemir ve İbrahim Tataroğlu'ndan oluşan judo karışık takımımız, Japonya'ya 4-1 yenildi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı madalyasız tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo karışık takım kategorisinde eleme müsabakaları yapıldı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore ile karşı karşıya geldi.
Tuğçe Beder, Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Mihael Zgank, Kayra Özdemir ve İbrahim Tataroğlu'ndan oluşan milli takım, tatamiden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Tuğçe Beder, kadınlar 57 kiloda Mimi Huh'ya 1-0, erkekler 73 kiloda Muhammed Demirel, Baul An'a 10-0, kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel de, Jisu Kim'e 11-0 kaybederken erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Juyeop Han'ı 10-0 yendi. Kadınlar +70 kiloda Kayra Özdemir ise beşinci karşılaşmada Hayun Kim'e altın puanla 1-0 mağlup oldu. Güney Kore'nin 5 maç sonunda 4 galibiyet almasıyla İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkamadı.
Milli judocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı madalyasız tamamladı.
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