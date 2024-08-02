Milli judocu Kayra Özdemir, yarı finalde!

Milli judocumuz Kayra Özdemir, Paris'te kadınlar +78 kiloda Japonya'dan Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:52
Milli judocu Kayra Özdemir, yarı finalde!
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Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i yenen Kayra Özdemir, çeyrek finalde Japon Akira Sone ile karşılaştı.

Milli sporcu, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu rakibini altın skorda yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kayra Özdemir, yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşacak.


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