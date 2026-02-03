Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından ara transferdeki üçüncü imzasını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki, Junior Olaitan kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan kaç yaşında, nereli? Junior Olaitan'ın bonservis bedeli ne?

JUNIOR OLAITAN KİMDİR?

Olaitan 9 Mayıs 2002 yılında dünyaya geldi. Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Nijerya asıllı Beninli millî futbolcudur.

JUNIOR OLAITAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Benin'in Porto-Novo şehrinde doğan Junior Olaitan, profesyonel kariyerine Benin kulübü Ayéma Adjarra'da başladı ve 2020-21 sezonunda 28 maçta 10 gol attı. Ayema takımında özellikle 2020-2021 sezonunda 28 maçta 10 gol atıp 1 bir asist yaparak adından söz ettirdi.

31 Ocak 2022'de Fransa'ya taşındı ve Ligue 2 takımlarından Niort ile sözleşme imzaladı. Haziran 2025'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

2023 transfer döneminde 1,7 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesiyle kendisini 2025 yılına kadar bağalayan sözleşmeye imza attı ve Troyes'e transfer oldu.

30 Ağustos 2024'te Olaitan, Ligue 2 kulübü Grenoble ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

26 Temmuz 2025'te Olaitan, Türkiye Süper Lig ekibi Göztepe ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Junior Olaitan Göztepe ile sezonun ilk yarısında 18 maçta 2 gol kaydetti.