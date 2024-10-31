Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos itirafı!
Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında açıklamalar yaptı.
Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında Sergio Ramos ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sergio Ramos ile ilgili görüşlerini dile getiren Klopp, "Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı? En sevdiğim oyuncu olmadığını söyleyebilirim. 2018'de Salah'a yaptığı faul gaddarcaydı. Tabii ki Salah'ın omuzunu sakatlayacağını bilemezdi ama bilse bile bunu dert etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kafa yapısını anlamıyorum, böyle oyunculara sahip olduğumda takımdan gitmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.
"O MAÇ GİBİSİNİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ"
Klopp, konuşmasının devamında, "2018'deki o maç (Real Madrid finali) gibisini bir daha yaşamayız. Kalecimize dirsek attılar, golcümüzü bir güreşçi gibi sakatladılar ve maçı kazandılar." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel'den Arda Kardeşler çıkışı!
- Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
- Bursaspor'dan 40 milyon liralık anlaşma
- Barcelona'da ilk hedef Rafael Leao!
- Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos itirafı!
- Antrenmanda talihsiz an: Jose Mourinho sakatlandı!
- Acun Ilıcalı'dan dev maç için açıklama!
- İtalyan hocadan dikkat çeken açıklamalar!
- Arda Güler'in maçına erteleme kararı!
- Thiago Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- Kayyumdan ilk fotoğraf
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- AKP'li Şamil Tayyar'dan yandaş medyaya tepki
- Polis engelledi, Özel yurttaşlara çağrı yaptı
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!
- Mansur Yavaş'tan ilk 'Ahmet Özer' tepkisi
- Ahmet Özer'in gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı
- Özgür Özel Esenyurt'ta konuşacak