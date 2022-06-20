Juve, Merih Demiral'ın rakamlarını açıkladı
Juventus, Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferiyle ilgili rakamları açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Merih Demiral'ın Juventus'tan satın alma opsiyonunu kullandı.
Juventus, transferle ilgili tüm rakamları da açıkladı. 20 milyon euro bonservis 4 yılda ödenecek. 2.5 milyon euro'luk bonus maddeleri de sözleşmede yer aldı. Juve, satılık veya kiralık olsa bile gelecek satıştan yüzde 10 pay alacak.
MERİH DEMİRAL'IN KARİYERİ
Geçen sezon Atalanta'ta 35'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 42 maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, takımına 2 gol, 3 asistlik bir skor katkısı verdi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, 2016 yazında Portekiz ekibi Alcanenense ve 6 ay sonra Sporting Lizbon'a transfer oldu. Ağustos 2018'de 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Alanyaspor'a kiralanan Merih, yine 6 ay sonra toplamda 8.75 milyon euro karşılığı Sassuolo'nun yolunu tuttu.
Sassuolo'da geçirdiği 1 sezonun ardından Juventus, 19.5 milyon euro karşılığı Merih'i kadrosuna kattı.
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