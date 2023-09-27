Juventus 1 attı 3 aldı!
Juventus, ligde sahasında Lecce'yi Milik'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 6. hafta maçında Juventus, Lecce'yi sahasında konuk etti. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus 1-0'lık skorla kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Arkadiusz Milik attı.
Lecce'de Muhammed Kaba, uzatma anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus, 6 maç sonunda 13 puana yükseldi. Lecce, 11 puanda kaldı.
Juventus, ligde bir sonraki hafta pazar günü Atalanta deplasmanına gidecek. Lecce, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- İktidardan yeni düzenleme
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'