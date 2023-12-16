Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu
İtalya Serie A karşılaşmasında Juventus deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Juventus deplasmanda konuk olduğu Genoa ile 1-1 berabere kaldı.
Juventus'un golünü 28. dakikada Federico Chiesa, Genoa'nın golünü ise 48. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu süre almazken, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 88. dakikada oyuna dahil oldu.
Juventus bu beraberlikle puanını 37'ye yükseltirken, Genoa'da 16 puana çıktı.
Juventus bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Frosinone'ye konuk olurken, Genoa'da deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- Yaşar Okuyan entübe edildi
- Faruk Koca'ya verilen cezadan rahatsız oldu
- Uzayda yüzen 12 milyar yıllık su kütlesi keşfedildi
- İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi!
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'jest'