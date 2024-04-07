Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:22
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

JUVENTUS - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fiorentina ise kendi sahasında ağırladığı Milan'a 2-1 mağlup olmuştu.


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